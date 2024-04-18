Попавший в уголовное дело экс-глава Всеволожского района уехал на СВО

Бывший глава Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский уехал в зону проведения военной спецоперации и выполняет обязанности артиллериста в звании сержанта. Об этом написал портал 47news, взявший у бывшего муниципала небольшое интервью.

Несколькими часами ранее журналисты узнали, что 45-летний Низовский попал в уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

"Ничего я не признаю. <...> Да и ущерба никакого не зафиксировано. Так что нет там ничего, пустое дело", - прокомментировал бывший глава района свое преследование.

По словам новоявленного участника СВО, он отправился к своим, имея в виду "всеволожских ребят".

Низовский ушел с поста главы районной администрации минувшей осенью. Спустя несколько дней прокуратура заинтересовалась тем, как во Всеволожском районе муниципалы распоряжались земельными участками.

фото: mil.ru