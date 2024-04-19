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Новости 18:18

Следователи провели допрос журналистки Клочковой и отпустили в статусе свидетеля

фото ЗакС политика Следователи провели допрос журналистки Клочковой и отпустили в статусе свидетеля

Журналистка издания "Фонтанка" и соосновательница медиапроекта "Ротонда" Ксения Клочкова вышла от следователей в качестве свидетеля, об этом 19 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова адвоката девушки.

Сначала у нее провели обыск, который продлился больше трех часов. Он проходил в рамках уголовного дела в отношении бывшего коллеги Клочковой Андрея Захарова*. Предполагается, что его преследуют по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента (ст.330.1 УК).

"Ксения проходит в качестве свидетеля. Ее отпустили. Обыск начался в 9:30 и продлился 3–4 часа. До 16:30 проводился допрос", – сказал адвокат Клочковой.

По поводу обысков у Клочковой высказались петербургские депутаты. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес Андрея Захарова в реестр иностранных агентов

Фото: СЖ СПб и ЛО


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