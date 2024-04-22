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Губернатор Мурманской области Чибис провел первое рабочее совещание после нападения

фото ЗакС политика Губернатор Мурманской области Чибис провел первое рабочее совещание после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл первое после покушения совещание и лично в нем поучаствовал, об этом 22 апреля пишут "РИА Новости".

"Благодарность тем, кто писал комментарии, передавал через врачей слова поддержки. Это очень важно для меня было, стимулирует скорость восстановления", – сказал губернатор.

Также отдельно Чибис поблагодарил медиков, которые приняли его после покушения и которые лечили его все это время.

Во вторник, 23 апреля, Андрей Чибис собирается встретиться с жителями Североморска. Это будет первое мероприятие с жителями после покушения.

Вечером 4 апреля после встречи губернатора с жителями Апатитов на Чибиса напал с ножом местный житель. Это стало первым нападением на руководителя субъекта России за 15 лет. 

Фото: ЗАКС.Ру


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