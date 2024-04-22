Губернатор Мурманской области Чибис провел первое рабочее совещание после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл первое после покушения совещание и лично в нем поучаствовал, об этом 22 апреля пишут "РИА Новости".

"Благодарность тем, кто писал комментарии, передавал через врачей слова поддержки. Это очень важно для меня было, стимулирует скорость восстановления", – сказал губернатор.

Также отдельно Чибис поблагодарил медиков, которые приняли его после покушения и которые лечили его все это время.

Во вторник, 23 апреля, Андрей Чибис собирается встретиться с жителями Североморска. Это будет первое мероприятие с жителями после покушения.

Вечером 4 апреля после встречи губернатора с жителями Апатитов на Чибиса напал с ножом местный житель. Это стало первым нападением на руководителя субъекта России за 15 лет.

Фото: ЗАКС.Ру