В Ленобласти возбуждено уголовное дело из-за пожара в пансионате в Белоострове

По факту пожара в доме престарелых в Белоострове на территории дачного товарищества "Поляна-2" следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело, об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.

Расследование будет вестись по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (ч. ст.238 УК РФ).

В результате пожара пострадали 14 человек, всем оказана помощь. Сейчас следователи проводят необходимые действия.

Напомним, что ночью 20 апреля в пансионате в Белоострове случился пожар, им занимались спасатели из Петербурга и Ленобласти. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.

Фото: ЗАКС.Ру