ВТБ присоединился к возведению Большого Смоленского моста

АО "Дороги и Мосты" заключила сделку с банком ВТБ в рамках строительства Большого Смоленского моста в Петербурге, об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе компании-подрядчика.

Согласно соглашению, банк должен будет обеспечить расширенное банковское сопровождение процедур, которые будут связаны со строительством моста через Неву.

В феврале Госстройнадзор выдал разрешение на строительство Большого Смоленского моста. Переправа будет длиной 1,6 километра.

Напомним, что Смольный отказался передвигать школу, где училась поэтесса Ольга Берггольц, чтобы сохранить учреждение при строительстве Большого Смоленского моста.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга