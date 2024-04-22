Бывшие члены ГИК Жданова и Егорова подались на праймериз в МО "Звездное"

На внутрипартийное голосование "Единой России" подали документы двое бывших членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марина Жданова и Алла Егорова. Они планируют баллотироваться в МО "Звездное", обратил внимание ЗАКС.Ру. Обе сейчас работают в бюджетных учреждениях Московского района. С прежнего места работы их "попросила" лично глава ЦИК Элла Памфилова.

И Жданова, и Егорова собираются баллотироваться в третьем многомандатном избирательном округе. Сейчас Егорова возглавляет КДЦ "Московский", в котором проходит большинство партийных мероприятий "Единой России" и других собраний. Жданова устроилась в Центр социальной реабилитации инвалидов Московского района, где занимает должность заместителя директора аппарата.

Напомним, они покинули Горизбирком в конце 2021 года, когда подали заявления о прекращении полномочий по собственному желанию. Их отстранения от работы требовала глава ЦИК Элла Памфилова еще в сентябре 2020 года. Это происходило на фоне скандалов во время муниципальной кампании 2019 года. Работу упомянутых членов Горизбиркома Памфилова описывала как "профессионализм работал со знаком минус". Также тогда комиссию покинул Дмитрий Краснянский. Будет ли он баллотироваться в муниципалы - неизвестно. Дозвониться до него корееспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут выборы в 110 муниципалитетах. Всего планируется избрать порядка 1,5 тысячи мундепов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру