Москалькова написала в прокуратуру из-за жалоб на сотрудников "Черного дельфина"

Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой рассказали о возможных злоупотреблениях со стороны администрации ИК-6 по Оренбургской области, которую часто называют в СМИ "Черный дельфин".

Об этом правозащитница сообщила в своем Telegram-канале. Сведения о возможном применении насилия к пожизненно осужденным она передала в Генпрокуратуру и поставила конфликтную ситуацию на особый контроль.

Ранее информацию о возможном применении силы к содержащимся в "Черном дельфине" обнародовала член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.

В конце марта Москалькова выступила против применения пыток к задержанным. Тема актуализировалась после того, как были жестко задержаны фигуранты дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло более 140 человек.

Фото: ЗАКС.Ру