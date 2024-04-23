Пиотровский: С трудом представляю, как можно запретить туристам фотографировать мосты

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский уточнил, что запрета на распространение фотографий мостов пока в городе не ввели и стоит дождаться официальных разъяснений Смольного. Об этом чиновник рассказал в эфире радио "Комсомольской правды" 23 апреля, обсуждая размещенный на сайте администрации города проект постановления о запрете на публикацию информации о критической инфраструктуры.

"Этот проект формируется сейчас, обсуждается. Он не подписан и нигде не выпустился. Это, конечно, совсем не моя история, поэтому я подробно не возьмусь это комментировать. Я помню, что много лет назад на Дворцовой площади я занимался съемками здания Эрмитажа с вертолета - каждую фотографию я согласовывал с Главным штабом для того, чтобы не распространить информацию военную. Это всегда было", - рассказал Пиотровский.

Он согласился, что запрет на съемку мостов выглядит труднореализуемым.

"Я с трудом себе представляю, как можно запретить туристам фотографировать [мосты] и не возьмусь вам оценивать Дворцовый мост с точки зрения инфраструктуры критической или военной. Давайте все-таки дождемся объяснений. Я с вами согласен, что надо было чуть раньше их, видимо, предоставить. Было бы понятней, но тем не менее", - добавил он.

Напомним, 22 апреля на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы опубликовали проект постановления, который предусматривает запрет на распространении информации о последствиях применения БПЛА. Также, согласно тексту проекта, под запрет попадает информация о критической и военной инфраструктуре, включая мосты. Предполагается, что запрет может быть введен до середины декабря 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру