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Новости 17:20

Для главы вологодского "Яблока" запросили штраф за повторную дискредитацию армии

фото ЗакС политика Для главы вологодского "Яблока" запросили штраф за повторную дискредитацию армии

Государственный обвинитель запросил у суда в Вологде штраф в размере 300 тысяч рублей для главы местной ячейки "Яблока" Николая Егорова. Мужчину обвиняют в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), пишет "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Тихонова.

Уголовное преследование политика и общественного деятеля началось в мае прошлого года. Дело против него связано с пацифистскими публикациями в соцсети "ВКонтакте". На сегодняшний день он находится под мерой пресечения, запрещающей пользоваться средствами связи.

До возбуждения уголовного дела Егорова трижды штрафовали по аналогичной административной статье (ст. 20.3.3 КоАП).

Приговор "яблочнику" Великоустюгский городской суд огласит в четверг утром.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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