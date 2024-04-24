Бельский призвал серьезно относиться к распоряжениям Смольного относительно безопасности горожан

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 24 апреля рассказал, что распоряжения и постановления, которые выпускает Смольный по вопросам безопасности, чаще всего согласованы с профильными ведомствами. Так он прокомментировал проект постановления губернатора о возможном запрете публикаций информации о последствиях атак БПЛА и о расположении объектов критической инфраструктуры, в том числе мостов.

- С точки зрения безопасности Смольный взаимодействует с органами, в том числе правоохранительными, поэтому те предложения, которые они делают, те постановления, которые они выпускают, они, как правило, согласованы. Если это требуется для безопасности жителей нашего города - значит это нужно. Вот и все, - считает спикер.

Также Бельский подчеркнул, что к этой теме следует относиться серьезно и не следует пытаться истолковать упомянутый проект постановления в шутливой форме.

- Не надо утрировать вещи, которые касаются безопасности и которые касаются жителей. Это важный вопрос, к нему можно относиться по разному, но шутить на эту тему нельзя, - добавил Бельский.

Напомним, проект постановления о запрете распространения сведений о последствиях атак БПЛА и данных о военных объектах появился 22 апреля. Формально, если документ будет подписан, то под запрет публикаций могут попасть, например, пейзажи Дворцовой площади или фото крейсера "Аврора". Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что с трудом представляет, как этот запрет будет действовать, и предложил дождаться официальных заявлений. В администрации города пока никак проект документа не комментировали.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру