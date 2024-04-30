В Петербурге на сбившего ребенка пьяного самокатчика составили протокол

Петербургским полицейским пожаловались на 35-летнего пользователя электросамоката, который в нетрезвом состоянии сбил второклассницу.

Гимназистка в результате аварии на проспекте Юрия Гагарина отправилась в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает ГУ МВД по региону. У нее зафиксировали сотрясение мозга и ушибы.

В связи с ДТП возбуждено административное дело.

Напомним, что в Петербурге справедливороссы и их активисты-единомышленники инициировали проведение референдума, желая полностью запретить аренду электросамокатов в городе. В городе самокатчики нарушают запрет на езду по определенным улицам.

Фото: ЗАКС.Ру