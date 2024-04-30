ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:30

В Петербурге на сбившего ребенка пьяного самокатчика составили протокол

фото ЗакС политика В Петербурге на сбившего ребенка пьяного самокатчика составили протокол

Петербургским полицейским пожаловались на 35-летнего пользователя электросамоката, который в нетрезвом состоянии сбил второклассницу.

Гимназистка в результате аварии на проспекте Юрия Гагарина отправилась в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает ГУ МВД по региону. У нее зафиксировали сотрясение мозга и ушибы.

В связи с ДТП возбуждено административное дело.

Напомним, что в Петербурге справедливороссы и их активисты-единомышленники инициировали проведение референдума, желая полностью запретить аренду электросамокатов в городе. В городе самокатчики нарушают запрет на езду по определенным улицам.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама