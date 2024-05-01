Депутат Марина Шишкина заработала 5,8 млн рублей в 2023 году

Доходы лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в петербургском парламенте Марины Шишкиной в 2023 году составили 5,8 млн рублей, следует из декларации, опубликованной 1 мая на персональном сайте политика. Супруг Шишкиной за отчетный период заработал 10,2 млн рублей.

Также депутат за отчиталась о семи объектах недвижимости. На нее записано два земельных участка и столько же домов. Также у нее по-прежнему есть недвижимость в Финляндии, которая находится в совместной собственности у нее с мужем: земельный участок и дом, которыми они владеют еще с нулевых.

Весь семейный транспорт числится за супругом: внедорожник Mercedes-Benz GLE GLE 350d 4MATIC и кроссовер KIA Sportage.

Сейчас депутаты в добровольном порядке раскрывают свои доходы. С прошлого года они не обязаны публично рассказывать о своем заработке и имуществе. На сайте парламента эти сведения размещены в обезличенном виде. Самый высокий доход за 2023 год у депутата под номером восемь — 210 млн рублей. ЗАКС.Ру уже выяснял у депутатов, как они относятся к публикации этой информации.

Напомним, спикер Заксобрания Александр Бельский в 2023 году заработал 7,7 млн рублей.

Константин Леньков, фото с сайта Марины Шишкиной