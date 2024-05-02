"Почта России" отчиталась о сокращении долговой нагрузки

В ушедшем году долги "Почты России" сократились на 18,1 млрд рублей, тогда как выручка выросла до 223 млрд рублей, о чем сообщила пресс-служба акционерного общества. Успехи отчасти связаны с продажей непрофильных активов.

При помощи правительства за год удалось модернизировать 1272 отделения в малых населенных пунктах. Временно закрытых почтовых отделений за отчетный период стало меньше почти на 14%. За это же время зарплата выросла у 115 тысяч сотрудников.

"Модернизация и открытие новых объектов, расширение портфеля услуг для бизнеса и физических лиц, повышение операционной эффективности на ключевых участках – этот комплекс мер по оздоровлению компании подтвердил свою эффективность", - рассказал гендиректор компании Михаил Волков.

Ранее качество менеджмента "Почты России" и ее хозяйственная деятельность неоднократно подвергались критике официальных лиц, включая спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

фото: ЗАКС.Ру