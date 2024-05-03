Белгородских детей выписали из больниц Петербурга после отравления

Дети из Белгородской области, которых забрали из лагеря "Солнечный" в Курортном районе Петербурга, выписали из больницы, об этом 3 мая пишет "Фонтанка.ру".

Уточняется, что какую-то часть ребят забрали родители, которые специально приехали из Белгорода, чтобы помочь своим детям. Однако некоторые вернулись обратно в санаторий.

Ранее появилась новость о том, что в больницы отправилось несколько детей из Белгородской области. У всех них были признаки кишечного отравления. Тогда проверку в лагере провел Роспотребнадзор, но там нарушений не нашли.

Напомним, что петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей из Белгородской области.

Фото: ЗАКС.Ру