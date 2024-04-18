В Петербурге возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции у белгородских детей

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту массовой госпитализации детей из Белгородской области, об этом 18 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Уточняется, что случившийся инцидент квалифицируют как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент, горячее питание в лагере "Солнечный" находится по подозрением, хотя ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проводил проверку и не связал пребывание детей в лагере с их недомоганием.

Прямых подозреваемых по делу пока что нет. Прокуратура Курортного района поставила расследование на контроль.

По данным следствия, в больницы попали 22 ребенка, самому младшему из них шесть лет, а самому старшему 14 лет.

Фото: ЗАКС.Ру