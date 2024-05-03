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Новости 19:29

Сенатор предложил запретить оформление более полусотни сим-карт на одного абонента

фото ЗакС политика Сенатор предложил запретить оформление более полусотни сим-карт на одного абонента

В России следует запретить гражданам оформлять на себя более 50 сим-карт, заявил сенатор Артем Шейкин в беседе с "Парламентской газетой". Член Совета Федерации полагает, что подобное ограничение позволит уменьшить наносимый соотечественникам вред от действий телефонных и интернет-мошенников.

"Следует ввести лимит на количество сим-карт, которые могут использовать абоненты — физические лица (не более 50), пользователи услуг связи — юридические лица (не более одной сим-карты на одного сотрудника) и нерезиденты (не более 10 сим-карт)", — поделился соображениями сенатор.

Кроме того, Шейкин находит нужным создание единого реестра абонентов и IMEI-кодов устройств, которые функционируют с использованием сим-карт.

Ранее Минцифры выступило за введение с 2025 года регистрации сим-карт для иностранцев с использованием данных биометрии. Сам Шейкин в последний день апреля обратился к петербургскому прокурору Виктору Мельнику из-за роста количества случаев телефонного мошенничества.

Фото: council.gov.ru


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