В Ленобласти суд лишил полномочий муниципального депутата

Лодейнопольский городской суд досрочно лишил полномочий местного депутата Валерия Евграфова в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции, сообщили 3 мая в прокуратуре Ленинградской области. Иск был подан прокурором города.

В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило, что Евграфов не предупредил коллег об имеющемся у него конфликте интересов при принятии Советом депутатов решения о приватизации муниципальной собственности. При этом в прокуратуре отметили, что городские парламентарии оставили без внимания ранее внесенное представление о досрочном прекращении полномочий депутата.

После этого прокурор обратился с иском в суд. "Лодейнопольский городской суд в соответствии с позицией прокурора принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата", — отчитались в ведомстве о достигнутых результатах.

В феврале Красносельский суд Петербурга обратил в доход государства машину и аэролодку депутата Мшинского сельского поселения Александра Некрасова. Совокупная стоимость имущества превышала официальный доход депутата и его жены за три года, что не ускользнуло от внимания прокуратуры. В марте прокуратура добилась изменения формулировки прекращения полномочий Некрасова на связанную с утратой доверия. До этого он считался подавшим в отставку по собственному желанию.

Фото: ЗАКС.Ру