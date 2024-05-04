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Новости 15:19

В Петербурге горожанка закрыла выезд со двора дома на улице Глинки для спасения булыжного мощения

фото ЗакС политика В Петербурге горожанка закрыла выезд со двора дома на улице Глинки для спасения булыжного мощения

Петербурженка перекрыла выезд на улицу со двора дома №9 на улице Глинки, чтобы оттуда не вывезли историческое булыжное мощение, об этом 4 мая пишет "Фонтанка.ру".

Женщина пытается остановить демонтаж и вывоз мостовой. Для этого своим автомобилем она перекрыла выезд и встала перед экскаватором.

Однако, по словам главы муниципального округа, который курирует эти ремонтные работы, сохранять там нечего, так как найдены были отдельные булыжники, а не полное мощение.

Напомним, что во дворе дома на улице Глинки замена асфальта началась на прошлой неделе. Во время работ дорожники откопали историческое булыжное мощение, которое заметили градозащитники.

Фото: Telegram-канал Общества защиты памятников "Старый Петербург"


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