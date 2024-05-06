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Новости 12:13

Бастрыкин в третий раз потребовал возбудить дело из-за вырубки леса в Вырице

фото ЗакС политика Бастрыкин в третий раз потребовал возбудить дело из-за вырубки леса в Вырице

Жители Гатчинского района продолжают жаловаться на вырубку лесного массива "Мельничный лес" на берегу реки Оредеж. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин в связи с работами в Вырице дважды распоряжался возбудить уголовное дело, и оба раза постановление о возбуждении дела отменялось органами прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что вырубка задумана для расширения границ муниципалитета и коммерческой застройки. Управление СК по Ленобласти проводит дополнительную проверку ситуации. Бастрыкин в третий раз потребовал начать уголовное дело.

фото: пресс-служба СК


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