МВД переобъявило в розыск Александра Невзорова*

Российские правоохранительные органы переобъявили в розыск публициста Александра Невзорова*. На внешний вид его карточки в базе МВД обратил внимание ТАСС, сотрудникам которого силовики объяснили, что против 65-летнего фигуранта возбудили новое дело. По какой именно статье - не уточняется.

Месяц назад стало известно о возбуждении против эмигрировавшего петербуржца уже второго уголовного дела - об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. С марта 2022 года он не возвращался в страну. По делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК) публицист в феврале 2023-го заочно получил восемь лет заключения.

Кроме того, российские суды в течение двух последних лет регулярно штрафовали Невзорова* по протоколам, связанным с маркировкой иноагента, которую он принципиально не ставит в своих публикациях и видео.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру