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Новости 11:52

В Москве суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди*

фото ЗакС политика В Москве суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди*

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова*, более известного как Камикадзе Ди*, по делу о распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) передает 7 мая ТАСС. Арест сроком два месяца будет действовать с момента задержания блогера в России.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Иванова* <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции", — передает информагентство слова своего собеседника в суде.

О возбуждении уголовного дела в отношении блогера стало известно в сентябре 2022 года. В декабре того же года МВД объявило его в розыск. Сам Иванов* находится вне пределов России.

*Минюст внес Дмитрия Иванова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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