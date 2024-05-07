Беглов и Бельский отреагировали на инаугурацию президента

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский откликнулись в соцсетях на церемонию инаугурации президента Владимира Путина. Действующий лидер государства вступил 7 мая в должность в пятый по счету раз.

В опубликованном посту Беглов назвал большой честью для себя работать под началом Путина. "Для меня большая честь — работать в команде президента. Выполнять его поручения по развитию нашего города. Реализовывать проекты, которые превращают Петербург в мегаполис XXI века", — говорится в посте, опубликованном в соцсетях губернатора.

Также Беглов высказал слова благодарности Путину "за активную и неизменную поддержку города", а заодно и "за высокое доверие".

В свою очередь, Бельский в своем Telegram-канале объявил инаугурацию "новой точкой отсчета в развитии нашей страны".

"В должность вступил человек, за которого на выборах проголосовало беспрецедентное в новейшей истории количество жителей России. Настоящий национальный лидер", — поделился мнением парламентарий. Прошедшие выборы он назвал "вотумом доверия" Путину. Согласно его заявлению, петербуржцы "целыми семьями" приходили голосовать ради того, чтобы поддержать президента.

После инаугурации Путина в отставку подало правительство. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что кандидатура нового премьер-министра может стать известна в течение дня.

Фото: ЗАКС.Ру