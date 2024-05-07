Комтранс предупредил об ограничениях в связи с празднованием Дня Победы

Празднование Дня Победы скажется на движении транспорта в центре Петербурга, рассказали 7 мая в городском комитете по транспорту. Речь идет о перекрытиях улиц и изменениях в работе общественного транспорта.

Так, в рамках подготовки к праздничным мероприятиям 8 мая с 12:00 до 13:30 запретят движение по участку Невского проспекта между Садовой улицей и Дворцовым проездом, по самому Дворцовому проезду, по Адмиралтейской набережной и части Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского проспекта. В этот период будет изменено движение автобусов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, а также троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.

Непосредственно 9 мая запретят движение по Невскому проспекту. С 07:00 до 10:00 будет перекрыт отрезок между Садовой улицей и Дворцовым проездом, а с 10:00 до 13:00 — между Дворцовым проездом и площадью Восстания.

С 07:00 до 12:30 перекроют Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект и Адмиралтейскую набережную, Мошков и Кирпичный переулки, нечетную сторону набережной Мойки от Невского проспекта до Гороховой улицы, аналогичные отрезки Малой и Большой Морских улиц, Вознесенский проспект от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, Гороховую улицу от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, а также Конногвардейский бульвар от Почтамтского переулка до Сенатской площади.

Вечером ограничения продлятся с 20:00 до 23:00. Они коснутся Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также Университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади, самой Биржевой площади, Невского проспекта между Садовой улицей и Дворцовым проездом и Дворцового проезда.

Что касается общественного транспорта, то будут изменены трассы автобусов №№ 2, 3, 7, 10, 15, 22, 24, 27, 49, 136, 181, 191 и 290, троллейбусов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17 и 22, а также трамвая № 3.

Ранее стало известно о том, что в праздники общественный транспорт Петербурга будет работать по графику выходных дней. Ветераны Великой Отечественной войны получат возможность бесплатного проезда в период с 7 по 9 мая.

Фото: ЗАКС.Ру