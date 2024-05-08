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Новости 11:17

Мосгорсуд оставил в силе штраф журналисту Ганапольскому*

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил в силе штраф журналисту Ганапольскому*

Московский городской суд признал законным штраф журналисту Матвею Ганапольскому*, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. Речь идет о взыскании в размере 30 тысяч рублей, назначенном по статье об отсутствии маркировки иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения", — цитирует информагентство слова своей собеседницы.

Ганапольский* был внесен в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Пресненский суд Москвы дважды штрафовал его за отсутствие плашки иноагента и один раз — за непредставление отчетности иноагента в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Последний штраф журналисту назначили в минувшем феврале.

*Минюст внес Матвея Ганапольского в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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