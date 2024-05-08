Мосгордума лишила мандата Евгения Ступина*

Депутаты Мосгордумы 28 голосами утвердили лишение коммуниста Евгения Ступина* мандата. Решение приняли на основании того, что он долгое время не участвовал в заседаниях. Против проголосовали пятеро народных представителей.

"Депутат Ступин* без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента более шести месяцев подряд, с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года", - говорится в официальном Telegram-канале столичной думы.

Находящийся в эмиграции депутат объяснил пропуски заседаний тем, что у столичного парламента раз за разом не получалось установить с ним видеоконференцсвязь.

Ранее Ступин* был объявлен иноагентом и исключен из фракции КПРФ, после чего покинул страну, рассказав об угрозе уголовным преследованием. В 2019 году он был избран в МГД при поддержке несистемной оппозиции и регулярно критиковал действия московской мэрии.

На неделе Госдума приняла закон, запрещающий лицам в статусе иноагентов избираться депутатами всех уровней.

*Минюст внес Евгения Ступина в единый реестр иноагентов

фото: Разворот / YouTube (скриншот)