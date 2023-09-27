ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:12

Депутат Мосгордумы Ступин* покинул Россию из-за угрозы уголовным преследованием

фото ЗакС политика Депутат Мосгордумы Ступин* покинул Россию из-за угрозы уголовным преследованием

Первое после летних каникул заседание Мосгордумы состоялось 27 сентября. На него не пришел депутат Евгений Ступин*, известный своими критическими выступлениями и поддержкой политзаключенных. Медиапроекту Sota** он рассказал, что уехал из России в "долгосрочную командировку". Решение продиктовано тем, что парламентарий стал получать угрозы уголовным делом.

Ранее Ступин* и телеведущий Антон Красовский, как следует из их Telegram-каналов, пожаловались друг на друга в правоохранительные органы. Красовский добивался лишения оппонента депутатского мандата.

Ступин* был избран в Мосгордуму в 2019 году при поддержке несистемных оппозиционеров. В апреле нынешнего года фракция КПРФ исключила его из своих рядов, а еще двумя месяцами позже депутата признали иноагентом.

*Минюст внес Евгения Ступина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: Депутат Ступин* / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама