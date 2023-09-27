Депутат Мосгордумы Ступин* покинул Россию из-за угрозы уголовным преследованием

Первое после летних каникул заседание Мосгордумы состоялось 27 сентября. На него не пришел депутат Евгений Ступин*, известный своими критическими выступлениями и поддержкой политзаключенных. Медиапроекту Sota** он рассказал, что уехал из России в "долгосрочную командировку". Решение продиктовано тем, что парламентарий стал получать угрозы уголовным делом.

Ранее Ступин* и телеведущий Антон Красовский, как следует из их Telegram-каналов, пожаловались друг на друга в правоохранительные органы. Красовский добивался лишения оппонента депутатского мандата.

Ступин* был избран в Мосгордуму в 2019 году при поддержке несистемных оппозиционеров. В апреле нынешнего года фракция КПРФ исключила его из своих рядов, а еще двумя месяцами позже депутата признали иноагентом.

*Минюст внес Евгения Ступина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: Депутат Ступин* / Telegram