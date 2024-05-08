Здание ВНИИБ оказалось в перечне объектов с признаками культурного наследия

Здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности оказалось внесено в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, обратил 8 мая внимание "Деловой Петербург". Сам список был обновлен двумя днями ранее на сайте комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

В числе потенциальных памятников оказался, среди прочего, пункт "Площадь Мужества и связанные памятники архитектуры XX века". Графа объединяет четыре сквера и семь зданий, одно из которых расположено на 2-й Муринском проспекте, 49 лит. А. По указанному адресу располагается здание ВНИИБ.

Градозащитники не первый год борются за сохранение здания института. В марте они подавали коллективное обращение в предвыборный штаб шедшего на новый президентский срок Владимира Путина. До этого, в конце прошлого года, КГИОП вернул активистам заявление о признании постройки памятником.

Фото: ЗАКС.Ру