Защитники ВНИИБа подали обращение в предвыборный штаб Путина

Выступающие против сноса здания бывшего НИИ Бумажной промышленности активисты подали коллективное обращение в предвыборный штаб идущего на новый срок президента Владимира Путина, сообщили 7 марта в движении "Живой город". В поданном письме выражается надежда на возможность сохранения постройки.

Подписи под обращением поставили около 230 человек. Авторы текста отмечают, что просьбы горожан о сохранении объекта игнорируются городскими властями на протяжении уже почти пяти лет.

"Очень надеемся, что ответом будет отказ от сноса здания, а не очередная отписка", — говорится в тексте письма.

В конце прошлого года КГИОП вернул защитникам здания на 2-м Муринском проспекте заявление о признании его историческим памятником. Спустя месяц возле здания была замечена техника для отсоединения трамвайных линий перед демонтажем здания. В Госстройнадзоре отмечали, что сейчас действие разрешения на строительство на объекте приостановлено в связи с судебным разбирательством.

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