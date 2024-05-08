"Российское социалистическое движение"* самораспустилось

Получение статуса иностранного агента от Минюста решающим образом отразилось на деятельности "Российского социалистического движения"*. Левая организация в среду, 8 мая, объявила о самороспуске после 13 лет существования.

"Воспринимаем произошедшее как высокую оценку нашей деятельности. Рекомендуем быть осторожнее и следить за новостями", - гласит последнее сообщение от РСД*.

Организация оказалась в реестре иноагентов 5 апреля. Ей припомнили митинги, организованные за границей. Вплоть до самого последнего поста в своем Telegram-канале РСД* ставило плашку иноагента.

*Минюст внес "Российское социалистическое движение" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру