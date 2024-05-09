"Фонтанка": В Ленобласти подростка заподозрили в оправдании терроризма

Первокурсник медицинского колледжа из Соснового Бора в Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), сообщила 9 мая "Фонтанка". Причиной этого послужил комментарий в соцсетях о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Сам комментарий был оставлен в одном из посвященных жизни Петербурга паблике через день после инцидента. Правоохранители посчитали, что его автор позитивно оценил произошедшее.

После установления личности автора к нему нагрянули сотрудники центра "Э". Молодой человек ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Взрыв на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля 2023 года в кафе Street Food Bar. В результате произошедшего погиб военкор Татарский, десятки людей пострадали. Инцидент был квалифицирован как теракт, признанная виновной в его совершении Дарья Трепова* была осуждена на 27 лет колонии. Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его в середине февраля.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру