СПбГУ отчислил магистрантку из-за задержания на акции памяти Навального*

Магистрантка филологического факультета СПбГУ получила приказ об отчислении из университета за месяц до защиты диплома в связи с задержанием у памятника жертвам политических репрессий 16 февраля, сообщила "Фонтанка". По словам девушки, в тот день она принесла на Воскресенскую набережную цветы в память о политике Алексее Навальном*, о смерти которого стало известно в тот день.

"За нарушение подпункта "а" пункта 89 устава СПбГУ: "Соблюдать требования законодательства Российской Федерации <…> — в связи с привлечением правоохранительными органами к административной ответственности", — говорится в полученном Марией Киселевой приказе вуза.

Студентка заявила о намерении подать жалобу в комиссию по урегулированию споров. В случае неудачи она планирует обратиться в суд.

После задержания у памятника суд назначил студентке пять суток ареста. С обвинениями она не согласна. "Я просто пришла возложить цветы, чтобы выразить скорбь", — заявила Киселева в беседе с изданием.

После смерти Навального* в Петербурге и других городах россияне выходили на акции памяти оппозиционера, скончавшегося в колонии. В Северной столице десятки горожан были привлечены к административной ответственности в связи с этим.

В конце апреля суд закрыл дело одной из задержанных в связи с отсутствием состава преступления.

*Росфинмониторинг включил Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру