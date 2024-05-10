Беглов рассказал о спасательных работах на набережной реки Мойки

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что на набережной реки Мойки работают службы и ведомства, об этом 10 мая он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Беглов, сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС, администрации Петербурга, службы скорой помощи и комитета по здравоохранению города.

"Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично", – написал губернатор.

Напомним, что в пятницу, 10 мая, лазурный автобус в результате ДТП упал прямо в реку Мойку. По предварительным данным, внутри было 20 пассажиров.

Фото: скришнот видео пресс-службы МЧС России