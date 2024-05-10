Компания-перевозчик "Такси" оплатит похороны погибших из-за падения автобуса в Мойку

Организацией похорон погибших в результате аварии, в которой лазурный автобус упал с моста в реку Мойку, займется ООО "Такси", на балансе которой числилось транспортное средство, сообщили в комитете по транспорту Петербурга вечером 10 мая. Также перевозчик окажет всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

"Компания-перевозчик "Такси" возьмет на себя организацию похорон погибших и решение всех сопутствующих задач. Также семьи погибших и пострадавшие получит соответствующую страховую выплату. Им будет также оказана необходимая помощь со стороны перевозчика", - говорится в сообщении комтранса.

Результаты расследования ДТП будут опубликованы позже. Сейчас по поручению губернатора Александра Беглова работает специальная комиссия для выяснения причин аварии. Также Беглов поручил провести комплексную проверку ООО "Такси". Ранее компанию неоднократно привлекали к ответственности за нарушений при перевозке пассажиров.

Ранее представитель компании-перевозчика рассказал, что утром автобус был исправен, а водитель прошел медицинский осмотр перед выходом на маршрут. Около полудня автобус пробил ограждение на Поцелуевом мосту и упал в Мойку. По состоянию на вечер 10 мая известно о семи погибших.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру