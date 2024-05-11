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Новости 11:59

Тихоновой нужны "должности и фамилии" ответственных за смертельное ДТП с автобусом

фото ЗакС политика Тихоновой нужны "должности и фамилии" ответственных за смертельное ДТП с автобусом

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова отреагировала на резонансное ДТП на набережной Мойки. Падение автобуса в реку с последующей гибелью людей она охарактеризовала как трагедию.

По мнению Тихоновой, безопасность на транспорте должна быть предметом пристального внимания городских властей. Пока политику представляется, что проблема не слишком волнует чиновников.

"Кто и как оценивает техническое состояние техники? Кто несет реальную ответственность за здоровье водителей и их готовность к работе? От этого зависят жизни людей! Нам нужно знать должности и фамилии!", - написала справедливоросс в своем Telegram-канале, пообещав взять ситуацию на личный контроль.

Напомним, что накануне днем лазурный автобус белорусского производства пробил ограждение в районе Поцелуева моста и вылетел в акваторию Мойки. По последним данным, погибло семь человек. Задержанный водитель стал фигурантом уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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