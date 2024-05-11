Шишкина в связи с ДТП на Мойке призвала не спекулировать на "национальной карте"

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина прокомментировала смертельную аварию с упавшим накануне в Мойку пассажирским автобусом. Она акцентировала внимание на том, что ДТП породило антимигрантские выступления в связи с национальностью водителя.

Шишкина напомнила, что спасать людей бросились дагестанцы, узбек и казах, и назвала их "интернациональной бригадой петербуржцев".

"Это я к тому, что не стоит "полоскать" сейчас национальность водителя автобуса. Дело ведь не в ней. Ошибка, оплошность или преступление национальности не имеют. И давайте прекратим делить людей на "хороших" и "плохих" по происхождению", - написала политик в своем Telegram-канале.

Во вчерашней трагедии, по последним официальным данным, погибло семеро пассажиров. Водитель вылетевшего в реку лазурного автобуса белорусского производства задержан. В отношении него расследуется уголовное дело.

Накануне петербуржец Виталий Милонов предложил законодательно запретить мигрантам работать на транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру