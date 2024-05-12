Дмитриева выступила против кандидатуры Силуанова

Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева обнародовала свою позицию относительно кандидатуры на пост министра финансов в новом правительстве. В своем Telegram-канале политик рассказала, что будет голосовать против переназначения Антона Силуанова.

По словам Дмитриевой, о причинах своего решения она сообщила чиновнику лично. Одна из причин — давно критикуемая депутатом практика направления нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния.

"Продолжение политики "налогового маневра", когда основной налоговый пресс приходится на внутреннего потребителя через НДПИ; сохранение измененного статуса бюджетного учреждения, что приводит к избыточной отчетности и коммерциализации социальной сферы", - представила Дмитриева, экономист по образованию, дополнительные объяснения своего недовольства действиями Силуанова.

Госдума должна будет определиться с кандидатурами будущих министров до конца воскресенья. Предыдущее правительство в соответствии с Конституцией ушло в отставку после инаугурации президента (7 мая).

Фото: ЗАКС.Ру