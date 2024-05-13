Комитет по туризму попросил коллег доработать вопрос о возможном запрете публикации фото мостов

Комитет по развитию туризма подготовил ряд предложений к проекту постановления о возможном запрете публикации фото и видеоматериалов о последствиях атак БПЛА. Кроме сведений об ударах беспилотников и данных о размещении объектов критической инфраструктуры, в изначальном проекте документа говорится о вероятном запрете на публикацию фотографии мостов — визитной карточки Петербурга.

- Мы нашим коллегам в комитет по вопросам законности и правопорядка свои предложения направили. Договорились с ними рассмотреть это взвешенно, в том числе и с точки зрения наших туристских чаяний и интересов. Более четко определиться, - рассказал ЗАКС.Ру председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В качестве компромисса может быть сформирован список мостов, на которые не будет распространяться возможный запрет на публикацию фотографий, уточнил Корнеев.

Напомним, проект постановления был опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного в 22 апреля. Тогда вице-губернатор Борис Пиотровский рассказывал, что этот документ не подписан и находится в стадии обсуждения. В парламенте в связи с обнародованием проекта постановления призвали серьезно относиться к вопросам безопасности.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру