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Новости 11:23

Комитет по туризму попросил коллег доработать вопрос о возможном запрете публикации фото мостов

фото ЗакС политика Комитет по туризму попросил коллег доработать вопрос о возможном запрете публикации фото мостов

Комитет по развитию туризма подготовил ряд предложений к проекту постановления о возможном запрете публикации фото и видеоматериалов о последствиях атак БПЛА. Кроме сведений об ударах беспилотников и данных о размещении объектов критической инфраструктуры, в изначальном проекте документа говорится о вероятном запрете на публикацию фотографии мостов — визитной карточки Петербурга. 

- Мы нашим коллегам в комитет по вопросам законности и правопорядка свои предложения направили. Договорились с ними рассмотреть это взвешенно, в том числе и с точки зрения наших туристских чаяний и интересов. Более четко определиться, - рассказал ЗАКС.Ру председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. 

В качестве компромисса может быть сформирован список мостов, на которые не будет распространяться возможный запрет на публикацию фотографий, уточнил Корнеев. 

Напомним, проект постановления был опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного в 22 апреля. Тогда вице-губернатор Борис Пиотровский рассказывал, что этот документ не подписан и находится в стадии обсуждения. В парламенте в связи с обнародованием проекта постановления призвали серьезно относиться к вопросам безопасности. 

 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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