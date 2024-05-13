Беглов наградил участников спасения пассажиров упавшего в Мойку автобуса

Губернатор Александр Беглов наградил 13 мая в Смольном участников спасения пассажиров автобуса № 262, упавшего на прошлой неделе в Мойку, сообщила "Фонтанка". Речь идет об автомобилистах и капитанах катеров, бросившихся на выручку гибнущим людям.

Беглов вручил участникам церемонии знак отличия "За доблесть в спасении" и наградные часы. Также он поклонился им и выразил благодарность их родителям за воспитание детей.

В своей речи градоначальник счел нужным коснуться темы СВО. "Мы сегодня с вами тоже герои, потому что помогаем нашим воинам, которые принимают участие в специальной военной операции", — поделился он соображениями на этот счет и добавил, что Россия сейчас противостоит "мировому злу".

Падение автобуса в Мойку произошло днем 10 мая, из девяти находившихся внутри человек выжили только водитель и один из пассажиров. На следующий день Следственный комитет отчитался о задержании начальника автоколонны ООО "Такси", которому принадлежит автобус. На следующий день суд отправил водителя транспортного средства в СИЗО на два месяца.

Фото: ЗАКС.Ру