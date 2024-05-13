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Новости 16:31

Рябоконь объяснил происшествия в пассажироперевозках "незавершенностью транспортной реформы"

фото ЗакС политика Рябоконь объяснил происшествия в пассажироперевозках "незавершенностью транспортной реформы"

Причиной происшествий в сфере пассажироперевозок Петербурга стала "незавершенность транспортной реформы", полагает депутат Заксобрания Андрей Рябоконь. Своим мнением на этот счет он поделился спустя несколько дней после падения автобуса № 262 в Мойку, в результате которого погибли семь человек.

"На мой взгляд, последним этапом транспортной реформы должна была стать передача всех маршрутов наземного транспорта государственным перевозчикам", — поделился соображениями Рябоконь в своем Telegram-канале.

По версии парламентария, сейчас частные перевозчики заняты лишь предоставлением автобусов с водителями, но и с этой задачей они не справляются. В погоне за прибылью они подвергают пассажиров опасности, что становится причиной трагедий, полагает он.

Днем 10 мая автобус с девятью людьми в салоне рухнул в воды Мойки, спастись удалось лишь водителю и одному из пассажиров. Самого водителя суд отправил на два месяца в СИЗО. Губернатор Александр Беглов в понедельник раздал награды тем, кто бросился спасать тонувших людей.

Фото: пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга (скриншот видео)


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