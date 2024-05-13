Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса

Созданная городом комиссия установит причины инцидента на Поцелуевом мосту, в результате которого пассажирский автобус упал в воды Мойки, выразил уверенность губернатор Александр Беглов. Также в своем обращении в эфире "Радио России" он заявил, что правоохранители найдут виновных в произошедшем.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Хотел бы отметить, насколько велика сегодня в нашем обществе готовность рисковать собственной жизнью ради спасения других людей. Это дорогого стоит", — высказался Беглов.

Градоначальник принес благодарность добровольным спасателям, бросившимся на выручку тонувшим пассажирам. По его мнению, в народе живет дух взаимовыручки, позволяющий людям рисковать жизнью ради спасения других людей. "Пока представители разных национальностей способны, как один человек, поступать по принципу "Сам погибай, а товарища выручай", никакой враг никогда не одолеет Россию", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Беглов наградил 15 человек, пытавшихся спасти людей из упавшего в воду автобуса. Сам инцидент произошел днем 10 мая, в результате произошедшего спастись удалось только водителю и пассажиру. Еще семь пассажиров погибли. Водителя суд поместил под арест на два месяца.

Фото: ЗАКС.Ру