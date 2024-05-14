Белоусов заявил об отсутствии планов проведения новой мобилизации

В России не планируется проведение мобилизации в ряды Вооруженных сил, заявил 14 мая кандидат на должность главы Минобороны Андрей Белоусов. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации в рамках консультаций по его назначению на должность.

В своем выступлении Белоусов коснулся вопроса комплектования армии. Последний, по его словам, носит "системный характер".

"Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах, но этот процесс уже запущен, как призыв граждан, так и, особенно важно, контрактование", — передает слова Белоусова ТАСС.

В минувшее воскресенье стало известно, что Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность министра обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не считает понижением перевод Шойгу на новую должность.

Фото: Правительство России