Суд в Москве оставил Удальцова* под арестом

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов* проведет под арестом еще как минимум три месяца, сообщило 14 мая РИА "Новости". Решение о продлении меры пресечения вынес Басманный суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Удальцову* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 августа", — сообщили информагентству в суде.

Само заседание прошло в закрытом режиме.

В минувшем январе Удальцов* сообщил о том, что у него проходит обыск. Позже стало известно, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за постов в Telegram. Под арестом он содержится с 12 января.

*Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру