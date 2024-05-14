Дмитриева проголосовала против четырех кандидатов в министры

Избранная от Петербурга депутат Госдумы Оксана Дмитриева отчиталась 14 мая о своем голосовании по вопросу утверждения кандидатов в министры в новом правительстве. Из 16 претендентов семеро остались без ее поддержки.

Как сообщила политик в своем Telegram-канале, она проголосовала против кандидатур Антона Силуанова, Антона Котякова, Максима Решетникова и Ольги Любимовой, претендующих на переназначение на посты глав Минфина, Минтруда, Минэкономразвития и Минкульта соответственно.

Также Дмитриева воздержалась при голосовании по вопросам назначения Александра Козлова, Сергея Кравцова и Алексея Чекункова на должности глав Минприроды, Минпросвещения и Минвостокразвития. Подобное решение было продиктовано "неоднозначной оценкой их деятельности" или же отсутствием информации о результатах работы на ранее занимаемых постах, объяснила она.

Поддержку Дмитриевой получили Ирек Файзуллин (Минстрой), Михаил Мурашко (Минздрав), Валерий Фальков (Минобрнауки), а также Максут Шадаев (Минцифры). Что касается новичков в правительстве, то депутат проголосовала за кандидатуры Михаила Дегтярева (Минспорта) и Романа Старовойта (Минтранс). О своем голосовании по кандидатурам Антона Алиханова (Минпромторг), Сергея Цивилева (Минэнерго) и Оксаны Лут (Минсельхоз) парламентарий не сообщила.

"При этом всем желаю успеха, как тем министрам за кого, я голосовала, так и тем, кого я не поддержала", — добавила Дмитриева.

Голосование по кандидатурам министров состоялось в Госдуме во вторник. Все предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным претенденты получили одобрение депутатского корпуса.

Фото: ЗАКС.Ру