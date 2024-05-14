С осени детсады в Петербурге станут бесплатными

Городские детские сады в Петербурге станут бесплатными с 1 сентября, передает слова губернатора Александра Беглова "Фонтанка". Обещание прозвучало в ходе ежегодного отчета градоначальника перед Заксобранием, устроенного в БКЗ "Октябрьский".

По словам Беглова, бесплатными в новом учебном году станут все дошкольные учреждения, причем это коснется всех категорий детей. Сейчас плата зависит от группы, которую посещает ребенок, и колеблется в промежутке от 629 рублей до 3 561 рубля в месяц, отмечает издание.

В 2024 году плата за детские сады не повышалась. По состоянию на ноябрь прошлого года, когда принималось соответствующее решение, дошкольные учреждения в Петербурге посещали почти 262,5 тысячи детей.

В своем выступлении Беглов также пообещал, что к 2030 году доходы Петербурга превысят два триллиона рублей, а заодно коснулся проблемы электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру