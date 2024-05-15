Бельский оказался за пределами первой тройки медиарейтинга глав региональных парламентов

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский оказался вне первой тройки самых медийных председателей региональных парламентов, подготовленном "Медиалогией" по итогам минувшего апреля. В списке ему досталось четвертое место.

Первое место в рейтинге досталось председателю Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову. На втором месте оказался председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, на третьем — спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Обычно Бельский удерживался среди лидеров рейтинга. Так, в феврале он оказался на третьем месте. По итогам 2023 года "Медиалогия" поставила его на вторую позицию.

Фото: ЗАКС.Ру