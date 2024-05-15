ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:59

Бельский оказался за пределами первой тройки медиарейтинга глав региональных парламентов

фото ЗакС политика Бельский оказался за пределами первой тройки медиарейтинга глав региональных парламентов

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский оказался вне первой тройки самых медийных председателей региональных парламентов, подготовленном "Медиалогией" по итогам минувшего апреля. В списке ему досталось четвертое место.

Первое место в рейтинге досталось председателю Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову. На втором месте оказался председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, на третьем — спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Обычно Бельский удерживался среди лидеров рейтинга. Так, в феврале он оказался на третьем месте. По итогам 2023 года "Медиалогия" поставила его на вторую позицию.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама