Росфинмониторинг внес 17-летнего Егора Балазейкина* в список экстремистов и террористов

Егор Балазейкин* из Ленинградской области оказался внесен в реестр террористов и экстремистов, об этом 15 мая стало известно из данных на сайте Росфинмониторинга.

Еще осенью 2023 года суд приговорил 17-летнего Балазейкина* к шести годам воспитательной колонии по делу о покушении на теракт (ч.1 ст.205 УК РФ). Суд установил, что подросток попытался поджечь два военкомата в Петербурге и Ленобласти.

Напомним, что в начале апреля апелляционный военный суд оставил в силе приговор 17-летнему жителю Отрадного в Ленобласти Егору Балазейкину*.

*Росфинмониторинг внес Егора Балазейкина в список экстремистов и террористов

Фото: Анна Мотовилова / MR7