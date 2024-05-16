"Занимает патриотические позиции": В "Родине" рассказали о кандидатке Марии Михайловой

Глава петербургского отделения "Родина" Дмитрий Жвания рассказал ЗАКС.Ру, почему партия решила выдвинуть на выборы губернатора предпринимательницу в сфере IT-технологий Марию Михайлову. Она заявила о планах побороться за пост губернатора 15 мая.

— Она занимает патриотические позиции. Мы партия патриотическая. Ее фонд поддерживает спецоперацию, помогает бойцам и жителям и детям Донбасса. Она не боится об этом заявлять во всеуслышание. Почему это важно? Многие делают это не афишируя, поскольку можно попасть под санкции [западных стран] и так далее. Многие предприниматели этого опасаются. Она — нет, — рассказал Жвания.

Михайловой 43 года, родилась в Ленинграде. С начала 2000-х занимается бизнесом. Сейчас работает на позиции CEO в RC Group. В 2022 году основала фонд, через который помогает участникам СВО. В том же году выпустила книгу "Русские сети. О российском предпринимательстве без прикрас, и не только".

Кроме Михайловой о планах участвовать в выборах главы Петербурга пока заявили три человека: глава городского отделения партии "Справедливая Россия — За правду" Надежда Тихонова, действующий губернатор Александр Беглов, а также депутат из МО "Ульянка" Павел Брагин. Позже станут известны имена кандидатов от КПРФ и партии "Новые люди". Выборы губернатора Петербурга состоятся в сентябре 2024 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру