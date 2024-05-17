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Муниципал 12:02

В ДДО утвердилили более 30 кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика В ДДО утвердилили более 30 кандидатов в мундепы

Руководство Движения демократического обновления (ДДО) предварительно утвердило свой список из 30 кандидатов в муниципальные депутаты, сообщил ЗАКС.Ру представитель движения Вадим Сафонов. Возможно, финальное число претендентов в местные советы увеличится - в ДДО решили продлить срок приема заявок. Сторонники движения будут баллотироваться в пяти МО. 

"[Кандидатов] могло быть существенно больше, но движение достаточно жестко подходит к отбору. Один из важнейших критериев - приверженность к коллегиальным практикам решения вопросов и приоритет участия граждан в обсуждении местной проблематики. Если мы видим, что кандидаты действительно будут следовать этим приоритетам - они получают поддержку", - рассказал Сафонов. 

По итогам муниципальной кампании 2019 году в местные советы прошли 11 человек, поддержанных Движением демократического обновления. 

Напомним, ДДО было основано депутатом Заксобрания Михаилом Амосовым в 2018 году. Амосов же сейчас возглавляет движение. Сторонники объединения в своей деятельности основываются на фундаментальных принципах парламентаризма, демократии, верховенства закона и справедливости. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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