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Новости 12:17

Суд Москвы заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову

фото ЗакС политика Суд Москвы заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову по делу о публичном оправдании терроризма, об этом 17 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдиксии столицы.

Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет возбудил дело в отношении Маршенкуловой по статье о публичном оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ) из-за постов в социальных сетях о военкоре Владлене Татарском. После этого девушку объявили в розыск.

Как рассказали в суде, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Маршенкуловой избрана мера пресечения в виду заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции или депортации.

Фото: ЗАКС.Ру


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