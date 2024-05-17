Перовский районный суд Москвы заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову по делу о публичном оправдании терроризма, об этом 17 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдиксии столицы.

Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет возбудил дело в отношении Маршенкуловой по статье о публичном оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ) из-за постов в социальных сетях о военкоре Владлене Татарском. После этого девушку объявили в розыск.

Как рассказали в суде, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Маршенкуловой избрана мера пресечения в виду заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции или депортации.

Фото: ЗАКС.Ру