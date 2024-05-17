Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемым в совершении террористического акта () в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Меру пролонгировали для всех 12 фигурантов, отметил 17 мая ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", — зачитал постановление судья, перечислив имена четверых обвиняемых. Перед этим аналогичным образом арест был продлен другим восьми фигурантам.

Срок содержания в СИЗО продел до 22 августа. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с необходимостью сохранения тайны следствия.

Дело в отношении фигурантов расследуется по статье о теракте. повлекшем гибель людей (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Последний из них был арестован в конце апреля.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта перед концертом группы "Пикник", которая собиралась выступать там. Группа вооруженных людей устроила стрельбу в здании, в результате погибли более 140 человек. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял в мае, что главный организатор произошедшего находится за границей.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram